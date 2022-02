Dobre kino za grosze. Jakie filmy oglądać w najtańszym pakiecie Playera?

Tak głośnego filmu to w naszym kraju jeszcze długo nie będzie. W samych kinach "Kler" obejrzało ponad 5 mln widzów, przez co uplasował się on na trzecim miejscu listy najchętniej oglądanych rodzimych produkcji po 1989 roku. Wojciech Smarzowski z właściwym sobie podejściem obnażył tu patologie wśród katolickich księży. W parze z kontrowersjami przyszła więc zaduma na temat kondycji całego środowiska.



Film dostępny na Playerze.