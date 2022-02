Planuj wieczory z Netfliksem. Premiery na ten tydzień poprawią ci humor

Co oglądać na Netfliksie? Praktycznie codziennie do biblioteki platformy dochodzą nowe tytuły. Podpowiadamy więc jaki film lub serial wybrać na wieczór po ciężkim dniu pracy, lub szkoły. W tym tygodniu wpada m.in. włoski horror "Nie zabijaj mnie" czy interaktywna animacja "Cat Burglar". To jednak nie są jedyne premiery tego tygodnia, które warto mieć na uwadze.