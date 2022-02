Drama na Eurowizji. Autorki piosenki Lidii Kopanii twierdzą, że specjalnie ją popsuła

Lidia Kopania zajęła ostatnie miejsce w polskich preselekcjach do Eurowizji 2022. Widzowie byli zniesmaczeni słabym występem piosenkarki, ale okazuje się, że sprawa może mieć drugie dno. Dwie Szwedki, które napisały Why Does It Hurt uważają, że Polka zrobiła to celowo. Dlaczego?