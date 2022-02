Zemsta motywem przewodnim nowej zapowiedzi "Batmana". Pomysłowy teaser z NBA All-Star

Film "Batman" w reżyserii Matta Reevesa to bez wątpienia jedno z największych kinowych wydarzeń 2022 roku. Oficjalna premiera filmu odbędzie się już w pierwszym tygodniu marca i wiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z jakościowym widowiskiem. Najnowszy teaser, który pokazano podczas meczu NBA All-Star, podgrzewa atmosferę.



To pomysłowy materiał, który zaczyna się jak zapowiedź samego meczu, by wnet pokazać wskakującego na dach stadionu Mrocznego Rycerza. Riddler przejmuje telebim i już po chwili naszym oczom ukazuje się właściwy zwiastun, w którym nie brak intensywnych scen akcji i brutalnych starć. Dowiedzieliśmy się też, że ostatni, tzw. finałowy zwiastun, pojawi się w sieci o 2 w nocy czasu polskiego.