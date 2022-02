Najpierw zaprosili Pilipiuka na konwent, a potem powiedzieli mu "nara". I trudno się dziwić

Jakkolwiek Andrzej Pilipiuk w istocie wielokrotnie podkreślał, że jego proza odzwierciedla jego poglądy ("gdy sięgnie po nią zadeklarowana feministka bądź lewak, to odrzuci ją po pierwszych rozdziałach"), to nie one są przyczyną niechęci organizatorów do jego uczestnictwa w imprezie, będącej z założenia "LGBT+ friendly". Koordynatorzy nie chcą u siebie gości, którzy w przeszłości wielokrotnie zachowywali się w sposób z ich standardami sprzeczny (link do listy standardów podrzucili we wspomnianym poście), bo wartością nadrzędną jest dla nich poczucie bezpieczeństwa (które to pojęcie również wyjaśniają) innych. A faktem jest, że Andrzej Pilipiuk ma na swoim koncie wiele wypowiedzi co najmniej kontrowersyjnych, z których część miała charakter homofobiczny.



Warto pamiętać, że cofnięte zaproszenie dotyczy tak zwanego uczestnictwa VIP - żaden ze wspomnianych twórców nie dostał "zakazu wstępu" na konwent, co niektórzy sugerują. Wciąż mogą zgłosić swój program i wziąć w konwencie udział.



Dodajmy, że jest czymś nadzwyczaj dziwnym, że na konwencie "LGBT+ friendly" zadeklarowany korwinista, jakim jest Pilipiuk, nie otrzyma statusu VIP - kluczowa w sytuacji jest jednak pamięć o grubiańskim zachowaniu autora oraz jego stosunek do niektórych konwentowiczów i współpanelistów.