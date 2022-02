"Reacher" nie przestaje kopać tyłków na Amazonie. Co jeszcze oglądają Polacy na Prime Video?

"Reacher" na szczycie najpopularniejszych tytułów na Amazon Prime Video w Polsce. Nie ma co prawda mocnych na adaptację prozy Lee Childa, ale w minionym tygodniu chętnie sięgaliśmy też po chociażby serial fantasy "Koło czasu". Najciekawszą nowością w zestawieniu okazuje się natomiast "Jack Ryan", bo ewidentnie jest to efekt miłości do produkcji od dwóch tygodni okupującej jego pierwsze miejsce.