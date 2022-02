Jan Hryniak nie żyje. Reżyser filmu "Zenek" zmarł w wieku 52 lat

Reżyser filmu "Zenek", który urodził się 12 maja 1969 r. w Warszawie, zmarł w dniu 19 lutego 2022 r. w wieku 52 lat. Informację o jego śmierci podał portal filmpolski.pl, a wieści potwierdził Onet, powołując się na agencję Point Of You. Jak na razie nie znamy jednak przyczyny odejścia polskiego twórcy - nie została ona podana do publicznej wiadomości.