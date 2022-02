Witold Paszt nie żyje. Założyciel legendarnego zespołu VOX zmarł w wieku 68 lat. Piosenkarz był aktywny zawodowo do samego końca swojego życia. Telewidzowie mogą go kojarzyć z występu w pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami", czy programu "The Voice Senior". O jego śmierci poinformowała w mediach społecznościowych pogrążona w smutku rodzina.