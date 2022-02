Prime Show MMA zadebiutuje już dzisiaj. Podczas premierowej gali nowej federacji freak fightowej zmierzą się ze sobą m.in. Ziemowit Piast Kossakowski i Jaś Kapela. To nie jest jedyna walka, która zapewni emocje widzom podczas wieczornego wydarzenia. Naprzeciwko siebie staną też Lord Kruszwil i Kamerzysta, a sam organizator Don Kasjo będzie musiał stawić czoła Mateuszowi Murańskiemu.



Walki podczas Prime Show MMA zapowiadają się bardzo interesująco i kontrowersyjnie. Nowa federacja debiutuje bowiem z przytupem. Już podczas konferencji doszło do skandalu, kiedy to Kamerzysta będący pod wpływem alkoholu chciał rzucić kieliszkiem w Lorda Kruszwila, a zamiast tego trafił w znajdującą się na widowni dziewczynkę.