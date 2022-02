Polacy pokochali oszustów i erotyczne thrillery. To oglądaliśmy na Netfliksie

Nie jest wielkim zaskoczeniem, ale miniony tydzień na Netflix Polska upłynął jednoznacznie pod znakiem walentynek. Właściwie każda oglądana produkcja miała jakiś związek z romansem. Wątków tego typu nie braku przecież nawet w "Rozczarowanych" i "All of Us Are Dead". Inna sprawa, że romantyczna miłość znajduje się chyba w odwrocie. Znacznie większą popularnością w rankingu Netflix TOP 10 cieszą się opowieści o hochsztaplerach, zdradach i niebezpiecznie "złych chłopcach". Chyba, że to tylko taka fantazja?



* Autorką zdjęcia głównego jest Nicole Rivelli/Netflix © 2021.