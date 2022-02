Ten brytyjski duet nie wydał nic od 2009 roku. Mistrzowie new wave, synth popu i pop rocka prezentują "The Tipping Point" - swój siódmy album, dziesięć piosenek tworzących cykl pieśni badających kaprysy ludzkiej natury, próbujących rozszyfrować i zrozumieć to, co nas łączy i dzieli. Nie da się ukryć - to stare, dobre TGG, które brzmi jak stare, dobre TFF. Ale chyba tego właśnie chcieliśmy? Cóż, to krążek pełen niewesołych motywów czerpiących z niewesołych źródeł inspiracji - są to jednak teksty i brzmienia oczyszczające, rozliczające i w efekcie podnoszące na duchu. Trauma przekuta w sztukę zmierza na sklepowe półki. Nareszcie!