W końcu mogę zmonetyzować to, że zawsze ktoś chciał mnie bić - Jaś Kapela o Prime Show MMA

Okej, wspomniałeś o tym, że spotkanie z Krzysztofem Stanowskim było pewnego rodzaju przełomem. Wróćmy do tamtej głośnej wizyty w Hejt Parku. Wyjaśnij mi, proszę, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się tam pójść? Ustalmy: Stanowski ma ogromne doświadczenie w tym formacie i doskonale wie, jak ograć swoich gości. Prowadzi rozmowę pod siebie, pod swoich widzów, dążąc do określonych rezultatów i efektów. Nieprzyzwyczajeni do takiego formatu i nacisku goście mogą się pogubić, poplątać, ulec presji. Nie miałeś wrażenia, że zmierzasz wprost do paszczy lwa?



Wydawało mi się, że to będzie śmieszne... i faktycznie, okazało się bardzo śmieszne. A momentami bardzo przykre, ale powstało kilka fajnych virali. Myślałem, że może uda mi się porozmawiać bardziej rzeczowo, ale nie dostałem na to najmniejszej przestrzeni. Wyszło, jak wyszło. Wiesz, zostałem poniekąd wywołany do wizyty w tym programie. Zaczęło się od tego, że Robert Mazurek w rozmowie z Iloną Łepkowską zastanawiał się, "dlaczego ma płacić za poezję Jasia Kapeli". Napisałem, że chętnie to wyjaśnię. Przez cztery dni nie wchodziłem na Twittera - nagle okazało się, że Stanowski zaprasza mnie do swojego programu, o czym dowiedziałem się z filmiku, który miał już 200 tys. wyświetleń na YouTube. Wyzywał mnie od "chu*ów", wyśmiewał się. Uznałem więc, że pójdę.



Wyobrażałem sobie to trochę inaczej i liczyłem na jakąkolwiek przestrzeń do wypowiedzi. Nie sądziłem, że będę ograniczony do konieczności tłumaczenia się z rzeczy, o których akurat nie chcę i nie planowałem mówić. Fakt, że nie mam doświadczenia w takich spotkaniach, które nie opierają się na rozmowie a jedynie chęci zje*ania przez prowadzącego. Kilka razy coś odszczekałem i miałem wrażenie, że nieźle się bronię, ale to i tak nie ma znaczenia, ginie w odbiorze w starciu z tak wielką machiną propagandową, rozkręcaną jeszcze później – jakieś bzdury o tym, że ukrywam gwałcicieli i jestem hipokrytą, bo mieszkam w domu rodzinnym, który zostawili mi rodzice. Też bym wolał mniejszy, ale po co budować nowy, skoro jest ten. Jednocześnie od lat aktywnie walczę z przemocą seksualną, a w domu pewnie jeszcze zrobię hostel interwencyjny LGBT.



Tak, najgorsze było to, co zrobił potem, rozkręcają całą tę propagandową machinę nienawiści wobec mnie. Nie chcę tu wysnuwać teorii spiskowych, ale - nie oszukujmy się - była to dyskusja w sprawie dodatkowego podatku dla potężnych firm w branży elektronicznej i trochę nie wierzę, że żadni lobbyści nie maczali w tym palców i nie opłacali pewnych treści czy nie oferowali umów youtuberom i tym podobnym. W takiej rzeczywistości żyjemy, to są powszechne praktyki, robi tak nawet nasze Ministerstwo Sprawiedliwości, a co dopiero korporacje. Gdybym mógł cofnąć czas - poszedłbym tam na pewno, i na pewno lepiej bym się do tego przygotował. Można było poprowadzić to lepiej, ale dalej podtrzymuję wszystko to, co tam powiedziałem. Niestety, część rzeczy zostało zakrzywionych przez sposób prowadzenia rozmowy. On ma taką retorykę: jak czegoś nie zna, albo z czegoś nie korzysta, to nie powinien tego wspierać. Żałuję, że nie spytałem go wobec tego o parki narodowe – w ilu z nich był i czy wyciąłby wszystkie te, w których nie był? Ale było to jednak starcie światopoglądów nie do przejścia. Momentami czułem się, jakbym słuchał naje*anego wujka na weselu.