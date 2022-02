Zdjęcia do "Rodu Smoka" zakończone - George R.R. Martin jest zachwycony efektem. Ale do premiery wciąż daleko

"Ród Smoka" to spin-off (i prequel) serialu "Gra o tron" - znakomitej przez większość czasu emisji produkcji, która podbiła serca widzów na całym świecie, by następnie dźgnąć ich w plecy (tak, mam na myśli rozczarowujące ostatnie sezony). Czego by jednak nie mówić o finale, nie da się ukryć, że HBO ma rękę do serialowych fenomenów, które zrewolucjonizowały branżę i odbiór medium (wspomnijmy choćby legendarną "Rodzinę Soprano") - nie dziwi więc, że oczekiwania i nadzieje wiązane z "Rodem Smoka" są, mimo wszystko, spore.



Tym bardziej, że tym razem twórcom nie powinno zabraknąć materiału źródłowego - produkcja adaptuje książkę George'a R.R. Martina pt. "Ogień i krew", a jeśli będzie trzymać się jej fabularnych podstaw, może zbliżyć się poziomem do najlepszych sezonów "GoT".