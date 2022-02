"Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję", czyli krajowe eliminacje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022 odbędą się już dzisiaj. TVP zaplanowało wyjątkowy koncert, podczas którego usłyszymy 10 artystów, mających nadzieję na reprezentowanie Polski w maju we Włoszech. Wśród nich jest zespół UnMute.



UnMute to zespół wyjątkowy. Powstał w ramach kampanii prowadzonej przez Polski Związek Głuchych. To pierwszy taki przypadek w historii, żeby o miejsce na Eurowizji walczył zespół złożony z osób głuchoniemych. Co prócz ich kawałka "Głośniej niż decybele" usłyszymy podczas dzisiejszych eliminacji?