KRRiT przedłużyło koncesję dla TVN7. Na tę decyzję czekaliśmy ponad rok

Discovery aktywnie namawiało widzów nadawanych przez siebie kanałów, aby wzięli sprawy w swoje ręce i nie pozwolili odebrać koncesji TVN7. Do KRRiT wpłynęło łącznie jakieś 25 tys. w obronie stacji. Do dzisiaj presja ta nie dawała efektu.



KRRiT czterokrotnie głosowało nad przedłużeniem koncesji TVN7. Za każdym razem jednak nie było rozstrzygnięcia. Na dzisiejszym posiedzeniu zdanie w tej sprawie zmienił Andrzej Sabatowski, który do tej pory był przeciwny przedłużeniu koncesji.