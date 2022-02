Jedyna krew jaka was zaleje, to ta z ekranu. Oceniamy "Teksańską masakrę piłą mechaniczną" od Netfliksa

Garcia co chwilę wpisuje swoją opowieść w nowe konteksty. Z tego powodu widać, że nowa "Teksańska masakra piłą mechaniczną" aż zbyt usilnie próbuje być cool. Jak to już w poprzednich młodzieżowych horrorach Netfliksa bywało, bohaterowie sprawiają wrażenie wyjętych z okładki katalogu promującego lewicowe poglądy. Oburzają się na widok flagi Konfederacji, są przeciwni zatruwaniu środowiska, a z Leatherface'em najchętniej walczyliby za pomocą cancel culture.



Na szczęście atawistyczny Leatherface w głębokim poważaniu ma wszelką polityczną poprawność. Dzięki temu tak jak w pierwowzorze dochodzi tu do starcia dwóch pokoleń, tradycji z nowoczesnością. To, co jednak w oryginale wybrzmiewało między wierszami, tutaj zostaje podane nam tacy. Twórcy nie zachęcają nas do snucia własnych domysłów, przez co "Teksańska masakra piłą mechaniczną" okazuje się pozbawiona jakiejkolwiek głębi i pogrążona w chaosie. Wszystkiego jest tutaj za dużo, a Garcia z uporem maniaka próbuje zadość uczynić zasadom requeli (reboot/sequel).