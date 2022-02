"Oszuści z Tindera" są wśród nas. Prawnicy opowiadają nam o takich historiach z Polski

A na jakie "czerwone flagi" powinniśmy zwracać uwagę?



Joanna Grabiec: Czytając korespondencję naszej klientki z oszustem, od razu zwracałam uwagę na niepokojące sygnały. Kiedy jednak człowiek jest zakochany, to ma klapki na oczach i nie chce wierzyć, że coś może pójść nie tak. W filmie "Oszust z Tindera" mogliśmy się przekonać, że nawet sprawdzenie danej osoby w internecie nie zawsze jest skuteczne. Zresztą wykreowanie zupełnie nowej tożsamości w mediach społecznościowych wcale nie jest takie trudne. Opisywany przez mecenasa drugi przypadek udowadnia, że takie oszustwa nie są tylko ograniczone do relacji internetowych.



W mojej ocenie nie powinniśmy zaciągać zobowiązań kredytowych. To pewne. Jeżeli chcemy komuś pomóc to na tyle, by to nie powodowało dla nas negatywnych konsekwencji. One rzecz jasna pojawią się, jeżeli stracimy nasze oszczędności, ale jest to sytuacja, którą możemy przełknąć. Kredyt to już podkopywanie pod sobą dołka. W przypadku realnych relacji możemy też zabezpieczyć się przez podpisanie umowy pożyczki, ale wiadomo, że w praktyce nie zawsze tak się da.



Mamy też i trzeci przypadek, ale nasza klientka nie zdecydowała się jeszcze na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nadal wierzy, że mężczyzna te pieniądze jej zwróci. Na marginesie dodam, że to pani po sześćdziesiątce i do tego radna. Poznała kogoś przez internet, ale nie był to "żołnierz", ale "polski lekarz", który wyjechał do Pakistanu w ramach akcji "Lekarze bez granic". Zamknęli go tam niesłusznie w więzieniu i potrzebował pieniędzy, by mógł wyjść na wolność. Także go nie widziała na oczy i również złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ale potem się z tego wycofała. I nadal nie ma z nim kontaktu. Wysłała mu łącznie 65 tysięcy złotych.