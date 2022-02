Jesteście gotowi na nową "Teksańską masakrę piłą mechaniczną"? Oto sześć filmów i seriali na Netflix Polska

Nadszedł weekend! Dziś, jak w każdy piątek, sprawdzamy filmowe i serialowe nowości, które pojawiły się w ofercie Netflix Polska. Co oglądać w serwisie? Sprawdzamy listę premier!



Piątkowa aktualizacja platformy przyniosła aż sześć tytułów. Netflix dodał dziś do swojej biblioteki m.in. 2. sezon serialu "Siły Kosmiczne" ze znakomitą obsadą, nową i bezpośrednią kontynuację klasycznego horroru pt. "Teksańska masakra piłą mechaniczną" (pod tym samym tytułem), serial oparty na popularnej grze pt. "Filuś i Kubuś" (w oryginale: "The Cuphead Show!) i kilka innych tytułów. Co jeszcze wpadło dziś do serwisu?