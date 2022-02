Polsat Box Go to platforma oferująca w równym stopniu popkulturową rozrywkę na najwyższym poziomie i niesamowite emocje związane z różnymi dyscyplinami sportowymi. Perłą w koronie serwisu jest oczywiście piłkarska Liga Mistrzów, której faza pucharowa rozpoczęła się 15 lutego meczami między Paris Saint-Germain i Realem Madryt oraz między Sportingiem Lizbona i Manchesterem City. W obu spotkaniach nie zabrakło wielkich emocji, podobnie jak w kolejnym dniu rywalizacji. Jeżeli pierwsze spotkania mają być jakimś wyznacznikiem reszty sezonu, to czeka nas niesamowita faza play-off w LM.



Co jednak, jeśli nie ma się możliwości klasycznego śledzenia boiskowych wydarzeń za sprawą jednego z kanału telewizyjnych Polsatu? Na szczęście rozwiązanie tego problemu jest obecnie znacznie prostsze niż nawet kilka lat temu. Wszystkie pozostałe mecz Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 będą dostępne na platformie Polsat Box Go. Co więcej, część z nich zostanie wyświetlona w fenomenalnej jakości 4K na platformach Android TV, Apple TV i wybranych Smart TV.