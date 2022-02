Williams jest autorką książki pt. "My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress", w której opisała swoją relację z Sorokin. To właśnie ona pomogła policji przygotować operację, w wyniku której ostatecznie aresztowano fałszywą dziedziczkę.



Williams towarzyszyła Annie w podróży do Maroka, w trakcie której - za sprawą dawnej przyjaciółki - zadłużyła się na ponad 60 tys. dolarów. Nadmienię, że ława przysięgłych uznała, iż Sorokin nie jest nic Williams winna - stwierdzono, że ofiara korzystała wcześniej z zaproszeń ze strony przyjaciółki i mogła dzięki niej zaznać luksusowego życia, nie wydając na nie ani centa. Tak czy inaczej, wspomniane 60 tys. było kwotą przewyższającą roczne zarobki kobiety.



Do serialu Williams odniosła się w artykule pt. "Anna Delvey Sorokin Almost Ruined My Life. Now She’s Being Rewarded for Her Crimes" (Anna Delvey Sorokin prawie zrujnowała mi życie. Teraz jest nagradzana za swoje przestępstwa) - opublikował go magazyn "Time". Poza wycelowaną w "Kim jest Anna?" krytyką można tam znaleźć również przedrukowane fragmenty wspomnianej książki.



Oto kluczowe cytaty: