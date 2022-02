Janusz Korwin-Mikke był gościem "Hejt Parku". Jak zaznaczył prowadzący program Krzysztof Stanowski, widzowie domagali się tego od dłuższego czasu. No i dostali to, czego chcieli. Kontrowersyjny polityk się nie hamował, tylko z uporem maniaka brnął w swoje racje, z właściwym sobie zacięciem masakrował "lewaków" i każdego z "lewackimi poglądami".



Stanowski, wiedząc, co się święci już na samym początku, zapowiedział, że to może być ostatni "Hejt Park" w historii, bo przez zapowiedzi polityka Konfederacji może on zostać zablokowany. Dla gościa okazuje się to powodem do żartu, bo przecież "za komuny jak się gdzieś dostało, to można było mówić, co się chce, a teraz to już tak nie ma". Jak pewnie się już domyślacie, Korwin-Mikke dopiero się rozkręcał.