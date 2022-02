Francis Ford Coppola bynajmniej nie jest pierwszym reżyserem, który zasłynął w latach 70. i 80., a dziś darzy kinowe uniwersum Marvela cierpkimi uczuciami. Martin Scorsese w 2019 roku porównał je do parków rozrywki, a do krytyków produkcji superbohaterskich z czasem dołączyli też Ken Loach, Ridley Scott, Jane Campion, Terry Gillian, David Cronenberg i... sam Coppola. Twórca "Ojca chrzestnego", "Rozmowy" i "Czasu apokalipsy" uważa to za tak ważny temat, że atakował Marvela już kilkukrotnie.



Sprowadzanie całego sporu tylko do kwestii wieku byłoby oczywiście uproszczeniem, bo komiksy i filmy superbohaterskie krytykowali też młodsi reżyserzy tacy jak Denis Villeneuve czy Bong Joon-ho oraz artyści spoza Hollywood jak Art Spiegelman. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że wszystkie zainteresowane sprawą osoby od lat powtarzają w kółko te same argumenty wynikające głównie z niewiedzy. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że produkcje Marvela są pozbawione wad, ale nie mamy tutaj do czynienia z "jednym filmem oglądanym w kółko".