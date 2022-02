Powiedzmy sobie szczerze - "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" w wielu miejscach przypomina autorski fanfik scenarzystów i showrunnerów. J.R.R. Tolkien nie napisał o Drugiej Erze tak wiele jak o Pierwszej i Trzeciej. Nawet Czwarta Era pod pewnymi względami lepiej pasuje jako baza pod serialową fabułę. W okresie od pokonania Morgotha do Ostatniego Przymierza Elfów i Ludzi następuje wiele historycznie wiekopomnych wydarzeń, ale bardzo rzadko szczegółowo opisanych przez brytyjskiego pisarza. Twórcy serialu postanowili wypełnić te luki za sprawą całkowitej rezygnacji z chronologii zdarzeń i dodania do istniejącej historii całej masy nowych bohaterów. Byli do tego zresztą niejako zmuszeni, bo formalnie mają prawa jedynie do "Hobbita" oraz "Władcy Pierścieni" i jego dodatków. A nie do "Silmarillionu" i "Niedokończonych opowieści".