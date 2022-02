Trwa casting do 3. sezonu "Wiedźmina" - oto dziesięć postaci, które zobaczymy w nowej odsłonie

Przygotowania do rozpoczęcia zdjęć do 3. sezonu "Wiedźmina" Netfliksa idą pełną parą - lada dzień ekipa wejdzie na plan. Adaptująca wątki z "Czasu pogardy" (i, zapewne, dorzucająca masę nowych) seria przedstawi grono znanych z kart książek bohaterów (poddanych mniejszym lub większym modyfikacjom) i stworzonych na potrzeby produkcji postaci. Rzecz jasna, fanów materiału źródłowego interesują przede wszystkim inkarnacje charakterów stworzonych przez Andrzeja Sapkowskiego. Biorąc pod uwagę dość luźne podejście twórców do oryginału, nie możemy mieć pewności, które ze znanych postaci zobaczymy - twórcy mogą wprowadzić niektóre z nich wcześniej, później, lub w ogóle z nich zrezygnować.



Na początku tygodnia pisaliśmy o castingu do roli Profesora, jednego z najemnych zabijaków, który tropił Yennefer i Ciri. To bardzo charakterystyczna postać, która wystąpiła właśnie w "Czasie pogardy" - w serialu ma pojawić się wraz ze swoimi współpracownikami, Krótkim Yaxą i Heimo Kantorem. Dziś serwis Redanian Intelligence, który słynie z rzetelnych doniesień na temat serialu Netfliksa, przekazał dalej szereg opisów kolejnych postaci - trwa nabór na odtwórców tych właśnie ról. Są to opisy castingowe, a zatem dość lakoniczne i opatrzone kryptonimami - dlatego też nie możemy być w przypadku każdej z nich pewni tego, czy to ktoś nowy, czy już nam znany. Rzućmy okiem.