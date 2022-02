W ostatnich latach to właśnie Amazon wysforował się na czoło spośród platform streamingowych, tworzących seriale o herosach w spandeksie. Nikt obecnie nie robi lepszych seriali superbohaterskich niż "The Boys" i "Invincible". Dlatego właśnie oczekiwania związane ze zmierzającą na Amazon Prime Video animowaną antologią "The Boys: Diabolical" są tak olbrzymie. Składająca się z ośmiu odcinków produkcja połączy w jednym miejscu umysły stojące za wspomnianymi serialami, a także wysiłki takich twórców jak Awkwafina, Andy Samberg, Justin Roiland, Garth Ennis, Aisha Tyler i Seth Rogen.



Każdy epizod zaprezentuje odmienną historię i skrajnie inny styl animacji. Na bazie opublikowanego zwiastuna można też stwierdzić, że przynajmniej część tytułów będzie rozgrywać się w alternatywnej rzeczywistości do głównej serii "The Boys". W jednej z animacji (bliższej w stylu do oryginalnego komiksu) w rolę Hughiego Campbella wcieli się Simon Pegg, którego wygląd zainspirował Ennisa przy tworzeniu swojego bohatera.