4. sezon "Stranger Things" będzie podzielony na dwie części. Nareszcie poznaliśmy datę premiery

Zgadza się - czwarta seria "Stranger Things" została podzielona na dwie części, wzorem wielu innych produkcji serwisu. Pierwsza trafi do oferty Netfliksa 27 maja, a druga - 1 lipca. Otrzymaliśmy też potwierdzenie, że kolejny, piąty sezon, będzie ostatnim.



Możemy zakładać, ze każdy z dziewięciu zapowiedzianych odcinków będzie znacznie dłuższy, niż w poprzednich odsłonach - w oficjalnym ogłoszeniu showrunnerzy serialu podkreślili, że uzyskali "niemal dwukrotnie dłuższy czas ekranowy, niż w przypadku któregokolwiek wcześniejszego sezonu". Wydadzą go w dwóch częściach, ponieważ ma "bezprecedensową długość". Ekipa spędziła na planie prawie dwa lata.



Poniżej możecie zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia twórców "Stranger Things", którzy zapowiedzieli, że mają do opowiedzenia jeszcze wiele historii w świecie serialu.