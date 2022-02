Wśród fanów "Gry o tron" panuje nienaruszalne przekonanie, że dopóki HBO trzyma się wizji Amerykanina i ma materiał do adaptacji, to radzi sobie świetnie. W innym wypadku jest zdecydowanie gorzej. Potwierdzają to nie tylko sezony 6-8, ale też pilot spin-offa "Bloodmoon", na którego stacja wywaliła 30 mln dolarów, tylko po to, by natychmiast zrezygnować z dalszego inwestowania w tę historię. Nie była to zresztą decyzja pozbawiona sensu. Silny fundament w postaci tekstu George'a R.R. Martina zapewnia zaufanie ze strony fanów. Przynajmniej na razie nic nie zdołało go podważyć, a premierowy zwiastun spotkał się nawet z całkiem ciepłym przyjęciem.