"Pod wiatr" już was zażenowało? Polecamy filmy na Netfliksie, które naprawdę porwą was wakacyjnym klimatem

Lubicie sprośne komedie? Jeśli oglądaliście jakieś wywiady z Aubrey Plazą, to wiecie, że ona jest sprośna i zabawna. Być może właśnie dlatego tak świetnie wypada w tym filmie. W "Do zaliczenia" wciela się w Brandy, która zaraz pójdzie na studia, ale wciąż jest dziewicą. Chce to zmienić w wakacje. Nie chodzi jej jednak o jakiś szybki numerek, tylko całą listę doświadczeń do tytułowego zaliczenia.



Film dostępny na Netfliksie.