Marzec będzie miesiącem HBO Max? Zobaczcie, jakimi nowościami odpowie Netflix

Do tej pory Netflix ujawnił 46 filmów i seriali, które pojawią się w marcu 2022 na platformie. Część z nich to powroty kultowych produkcji takich jak "Bridgertonowie" i "Formuła 1: Jazda o życie", ale większość zapowiedzi dotyczy absolutnych nowości. Na liście nie zabraknie produkcji science fiction, thrillerów ("Układanka" i "Windfall" wydają się z nich najciekawsze), a także dokumentów. Co dokładnie warto oglądać w marcu?