"Kim jest Anna?" to serial, w którym nie trzeba było wiele zmyślać. Jest jednak w nim sporo fikcji

Historię w "Kim jest Anna?" opisuje Vivian Kent (grana przez Annę Chlumsky), która pracuje w "Mahattan Magazine". To wszystko serialowa fikcja. W rzeczywistości serial jest na podstawie serii artykułów Jessiki Presler, która rozpoczęła się od tekstu "Maybe She Had So Much Money She Just Lost Track of It". Został opublikowany w 2018 roku w "New York Magaizne".