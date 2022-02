Austin Butler i Tom Hanks w zwiastunie filmu "Elvis" - nadchodzi efektowna filmowa biografia króla rock and rolla

W legendę rock and rolla wcielił się Austin Butler ("Pewnego razu… w Hollywood", "Kroniki Shannary", "Truposze nie umierają") - aktor pokonał ubiegających się o tę rolę Milesa Tellera, Aarona Taylora-Johnsona, Harry'ego Stylera i Ansela Elgorta.



Luhrman podkreślał w wywiadach, jak ważny był dla niego casting - twierdzi, że nie mógłby zrobić tego filmu, gdyby nie czuł, że jest całkowicie trafiony. Szukał aktora, który będzie w stanie z łatwością odtworzyć naturalne ruchy Presleya oraz posiadającego wokalne predyspozycje i artystyczną wrażliwość. O Butlerze usłyszał dzięki jego chwalonej roli u boku Denzela Washingtona w "The Iceman Cometh" na Broadwayu.



"Elvis" ma trafić do kin 24 czerwca 2022 roku (a półtora miesiąca później zobaczymy go na HBO Max). Jest to pierwszy film Luhrmana od czasu "Wielkiego Gatsby'ego", czyli od dziewięciu lat.