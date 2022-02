"Avengers: Koniec gry" to ostatni film o tej grupie w MCU? Szef Marvela właśnie tak powiedział

Film "Avengers: Koniec gry" trafił do kin w kwietniu 2019 roku i symbolicznie zamknął niemal dziesięć lat zmagań Marvel Cinematic Universe. Niedługo potem zadebiutował jeszcze "Spider-Man: Daleko od domu", ale prawdziwym finałem tej olbrzymiej opowieści była produkcja, w której pożegnaliśmy Iron Mana i Kapitana Amerykę. Marvel błyskawicznie ruszył jednak z planowaniem kolejnej fazy MCU, więc powrót Avengers wydawał się tylko kwestią czasu. Mimo to do dzisiaj nie ogłoszono oficjalnie filmu "Avengers 5".



Wiele osób uznało, że Marvel Studios po prostu potrzebuje trochę czasu. Seria straciła wielu najpopularniejszych bohaterów i musiała zbudować się na nowo. Obecnie wiele wskazuje na to, że robi to w kierunku obszernego multiwersum. Marvel niejako ratuje się przed niedoborem gwiazd, zbierając do kupy aktorów z poprzednich filmów o Spider-Manie, grających w serialach Netfiksa takich jak "Daredevil", a także wcześniejszych produkcjach spoza MCU. W ten sposób jest szansa zbudowania takich kultowych grup jak Defenders, Thunderbolts, X-Men, Fantastyczna Czwórka, Young Avengers i Dark Avengers. Wszystko to na papierze nie wykluczało jednak powrotu najważniejszej drużyny Marvela.