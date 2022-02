Nikt nie zrobi lepszego "Władcy Pierścieni" od Petera Jacksona. Fani mówią, że serial będzie drugim "Hobbitem"

Na ten temat przeczytamy też co nieco w jednym z dodatków zamieszczonych do "Powrotu Króla", lecz ponownie w bardzo skrótowej formie. Wszystkie informacje zawarte w tych (i jeszcze kilku innych tomach) można oczywiście zebrać do kupy, ale nadal wymagają one dodania mnóstwo od siebie, by stworzyć zgrabną i spójną narrację. Inna sprawa, że twórcy serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" sami sobie nie pomogli. Nie dość, że skompensowali wydarzenia całej lub prawie całej Drugiej Ery do zaledwie kilku lat, to jeszcze pozmieniali mnóstwo w postaciach, o których wiedzieliśmy akurat całkiem sporo, czyli w Galadrieli i Elrondzie.