"Transformers" jest marką przeżywającą w ostatniej dekadzie bardzo zmienne szczęście. Filmowa seria zarządzana przez Michaela Baya woła o pomstę do nieba, bo właściwie każda kolejna część mogłaby się znaleźć na liście najgłupszych science fiction XXI wieku. Z drugiej strony na Netflix Polska trafił w 2019 roku świetny serial animowany "Transformers: Wojna o Cybertron", który stanowił idealną odtrutkę na bezsensowne wybuchy Baya. Dobrze wyszedł też spin-off "Bumblebee", którego pośrednim sequelem ma być "Transformers: Rise of the Beasts".



Znany ze swojego ikonicznego żółtego koloru Autobot pojawi się 7. części serii, ale kto inny spełni rolę głównego bohatera. Uwaga "Transformers: Rise of the Beasts" skupi się na liderze tej frakcji, czyli Optimusie Primie. Reżyser Steven Caple Jr podkreślił w rozmowie z portalem Variety, że zależy mu na pokazaniu kim ten bohater jest i jak przyjął swoje przenosiny na Ziemię. Akcja filmu toczy się w 1994 i obejmie takie lokacje jak Brooklyn i znajdujące się na terenie Peru Machu Picchu, Cusco i Tarapato. Oprócz Optimusa Prime'a i Bumblebee spośród Autobotów w "Transformers: Rise of the Beasts" pojawią się też Mirage i Arcee. Nie zabraknie też nowych ludzkich bohaterów.