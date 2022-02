Jak wyglądałyby polskie seriale, gdyby powstały jako animacje? Adam Lapko przygotował zabawną odpowiedź na to pytanie. A gdyby tak kultowe polskie seriale powstały w kreskówkowej wersji? W czasach mody na animacje dla dorosłych wcale nie jest to taki głupi pomysł. A po tym co zmajstrował Adam Lapko, nasza wyobraźnia idzie nieźle w ruch i już widzimy w głowie jakby to mogło wyglądać.