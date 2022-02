"Pod wiatr" międzynarodowym hitem Netfliksa. Polską komedię w minionym tygodniu oglądali użytkownicy platformy na całym świecie. Spędzili przy niej łącznie ponad 10 mln godzin (ponad 122,6 tys. lat), co wystarczyło, aby uplasowała się na trzecim miejscu globalnego zestawienia najpopularniejszych tytułów nieanglojęzyczny serwisu.



Nic to, że wszyscy ci, którzy oglądali wcześniej "Dirty Dancing" w trakcie seansu "Pod wiatr" mogli sobie pomyśleć: "gdzieś to już widziałem/am". I to w o wiele lepszym wydaniu. Wszystko jest tu bowiem jakieś niemrawe, przestarzałe i w stylu polskich komedii romantycznych. Subskrybenci Netfliksa na całym świecie machnęli ręką na wszystkie mankamenty i w minionym tygodniu namiętnie oglądali tę produkcję.