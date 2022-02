Przez to, że program osadzony jest w takich realiach, a śmiałkowie noszą stroje z epoki, całość przypomina serial kostiumowy. Uczestnicy obgadują się, romansują, kłócą się, ale i też starają się odbudować swoją miłość. Jeżeli jesteście fanami tego gatunku, to "Pałacowe love" może wam przypaść do gustu. Problemy i tematy rozmów są jednak bardzo współczesne, co tworzy doprawdy interesujący kontrast. "Jesteśmy chomikami doświadczalnymi" – jak zauważył jeden z uczestników. Co prawda pomylił zwierzęta, ale ogólnie miał rację.