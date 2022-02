Poszła na randkę z "Oszustem z Tindera", ale nie dała się zbajerować. Mówi, co ją ostrzegło

Simon Leviev (a właściwie Shimon Hayut) to antybohater filmu Netfliksa "Oszust z Tindera". W dokumencie poznajemy trzy kobiety, które uwierzyły w to, że jest synem "króla diamentów". Fałszywy milioner, ale całkiem prawdziwy playboy, wyłapywał je na Tinderze i zapraszał do swojego luksusowego życia. Wszystko to jednak było iluzją, bo "książę" żył na koszt swoich ofiar.