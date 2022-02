Mata został zatrzymany wraz z kolegą w trakcie rutynowej kontroli, którą przeprowadzili policjanci, gdy zauważyli, że młodzi mężczyźni nerwowo zachowują się na widok radiowozu. Gdy informacja na ten temat przedostała się do mediów, przeciwnicy rapera uznali to za akcję promocyjną. Podczas wczorajszej gali Bestsellery Empiku 2021 artysta odniósł się do tych zarzutów: