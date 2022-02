Znacie ją jako Annę Delvey z "Kim jest Anna?", ale Julia Garner na swoim koncie ma lepsze role

"Kim jest Anna?" to nowa produkcja Netfliksa, która skupia się na prawdziwej postaci pewnej oszustki - tym razem nie w dokumentalnej, a fabularnej formie. Jest to miniserial inspirowany postacią Anny Devley, która wmówiła nowojorskiej socjecie, że jest dziedziczką fortuny, przy okazji naciągając kolejne osoby z towarzyskiej śmietanki na olbrzymie kwoty - kłamiąc, oszukując i wyłudzając.



"Kim jest Anna?" to, niestety, serial co najwyżej przeciętny - scenarzyści nie potrafili opowiedzieć tej niezwykle intrygującej historii z pazurem. Nie najlepiej wyszło im też pisanie postaci, którym kazali wypowiadać kwestie w założeniu błyskotliwie komentujące rzeczywistość amerykańskich wyższych sfer, w istocie zaś - niezwykle trywialne. Oczywiście, wcielająca się w Annę Julia Garner dała z siebie wszystko - mimiką, gestykulacją czy akcentem znakomicie kopiuje prawdziwą Devley, jednak w obliczu tak niespójnego obrazu postaci nie jest w stanie wydobyć z bohaterki czegoś więcej.