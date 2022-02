W lutym i marcu z HBO GO zniknie ponad 40 filmów i seriali. Wśród nich hitowe i nagradzane produkcje takie jak "Oszustki", "Jojo Rabbit" oraz trylogia "Ojca chrzestnego". Najwięcej tytułów, bo aż ponad 30 opuści serwis HBO GO 1 marca - będą dostępne do 28 lutego 2022 roku.



