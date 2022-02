"Ciche miejsce" rozmienia się na drobne. Dwa nowe filmy z uniwersum? To brzmi jak nuda!

Mimo to Paramount się nie poddaje. Podczas ViacomCBS Investor Day studio ogłosiło, że "Ciche miejsce" doczeka się trzeciej części, która trafi na ekrany kin w 2025 roku. Chociaż wiadomość przekazał John Krasinski nie wiadomo, czy to on ponownie stanie za kamerą. Na razie projekt owiany jest tajemnicą i wiemy tylko, że zobaczymy go po nadchodzącym spin-offie. Ten pojawi się już w przyszłym roku.