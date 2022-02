Mało wam "Władcy Pierścieni"? To będzie też animowany - "The War of the Rohirrim" z datą premiery

Animowany "Władca Pierścieni" otrzymał datę premiery. "The War of the Rohirrim" ma pojawić się dopiero za kilka lat, czyli jakiś czas po debiucie serialowych "Pierścieni Władzy". Produkcje nie mają ze sobą nic wspólnego. Być może właśnie dlatego pełnometrażowy film ma większe szanse, aby przypaść fanom prozy J.R.R. Tolkiena do gustu.



Fandom "Władcy Pierścieni" już narzeka na nadchodzący serial Amazona. Pod opublikowanym tyle co zwiastunem produkcji, miłośnicy oryginału postanowili zalać sekcję komentarzy cytatem, mającym pokazywać ich niechęć do "Pierścieni Władzy". Już wcześniej, po udostępnieniu przez studio pierwszych zdjęć z postaciami, mieli oni całkiem sporo skarg i zażaleń. "The War of the Rohirrim" prawdopodobnie spotka się z cieplejszym przyjęciem przez entuzjastów świata Tolkiena.