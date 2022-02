Nie tylko "Kim jest Anna" i "Oszust z Tindera": tym arcyłgarzom poświęcono równie mocne filmy i seriale

Rudy Kurniawan to słynny indonezyjski kanciarz związany z… winem. Mężczyzna nagle zaczął pojawiać się na aukcjach wina; wydawał setki tysięcy dolarów w ciągu miesiąca i twierdził, że jego fortuna pochodzi z rodzinnych spadków. Stopniowo nabywał coraz większe kolekcjonerskie rarytasy winne - wydał sporo pieniędzy, zgromadził ponad 50 tys. butelek wina i zaczął je upłynniać na rynku. Po pewnym czasie zainteresowało się nim FBI - okazało się, że posiadał on cały warsztat do fałszowania wina na wielką skalę - robił mieszanki z dobrych win i nalewał je do pustych butelek, a potem kopiował etykiety oryginałów i naklejał na przygotowane butelki. Tak oto powstawały "bardzo rzadkie i stare wina" - tak rzadkie, że niewiele osób znało ich prawdziwy smak. Ze sprzedaży fałszywych win z Burgundii osiągnął prawie 40 milionów USD.