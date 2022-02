Netflix usuwa seriale Marvela i prawie 40 innych tytułów. Część z nich obejrzycie jeszcze tylko dzisiaj

Do marca z Netfliksa zniknie mnóstwo interesujących filmów i seriali. Według informacji zawartych w samym serwisie wśród nich są adaptacje komiksów Marvela. Wygląda więc na to, że to ostatnia szansa, aby obejrzeć lub sobie przypomnieć "Daredevila", "Punishera", "Luke'a Cage'a", "Jessicę Jones", "Iron Fist" czy "Defenders".