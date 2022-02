Lubujemy się w puzzle films czego najlepszym dowodem jest wspomniana średnia ocen tych produkcji, ale twórcy nie powinni myśleć, że fabularna ambiwalencja zapewni im od razu artystyczny i komercyjny sukces. W końcu wśród tych wszystkich niezrozumiałych filmów znalazło się chociażby niesławne „The Room”, posiadające na IMDB średnią 3,7. Może nie jest to tak problematyczny tytuł, jak inne z zestawienia, ale oglądając go, rzeczywiście można się pogubić. Dlatego należy robić to sercem, a nie rozumiem. Szczególnie w Polsce, bo jego autorem jest Tommy Wiseau, czyli Tomasz Wieczorkiewicz.