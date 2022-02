"Doktor Strange w multiwersum obłędu" to film, który wymaga obejrzenia seriali. A my nadal nie mamy Disney+

Oba zwiastuny filmu wyraźnie wskazują, że kluczowe znaczenie dla całej opowieści mieć przede wszystkim "WandaVision" i "What If...?". W "Doktor Stragne w multiwersum obłędu" dowiemy się nareszcie, co Scarlet Witch robiła po zakończeniu swojego serialu. W produkcji pojawią się też postaci z animowanej "What If...?". Chodzi o złego Doktora Strange'a z chyba najlepszego odcinka całej antologii, ale czujni fani produkcji wypatrzyli też na plakacie tarczę, którą posługiwała się Kapitan Carter. Marvel nie potwierdził jeszcze oficjalnie, że mroczna wersja Stephena Strange'a jest tą samą, co w "What If...?", ale wydaje się to najlogiczniejszym rozwiązaniem.