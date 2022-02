Denis Villeneuve może czuć zadowolenie na widok wszystkich oscarowych nominacji, które uzyskała "Diuna". Reżyser nie otrzymał co prawda wyróżnienia w swojej kategorii, ale dziesięć nominacji to i tak świetny wynik. Lepszy uzyskał tylko film "Psie pazury". Prestiż Oscarów to jedna strona medalu, ale jest też druga. Chodzi o stronę finansową, bo ewentualne zwycięstwo równa się wznowionej lub wzmocnionej dystrybucji kinowej.



"Diuna" już dzięki samym nominacjom może się pochwalić stosunkowo długim życiem na dużym ekranie. Film Villeneuve nadal można w wielu krajach obejrzeć w kinie. Polska na szczęście nie jest tutaj niechlubnym wyjątkiem. Pozwoliło to produkcji na przekroczenie kolejnej granicy w światowym box office. Jak podaje portal Deadline, Warner Bros. świętuje właśnie zarobek "Diuny" na poziome 400,1 mln dolarów. W porównaniu do takich finansowych porażek jak "Matrix Zmartwychwstania" możemy więc mówić o sporym sukcesie wytwórni.