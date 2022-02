Ledwo wyszła z więzienia i znów została zatrzymana. Co robi prawdziwa oszustka z serialu "Kim jest Anna?"

Netflix zapłacił jej 320 tysięcy dolarów za prawa do ekranizacji i bycia przy serialu "Kim jest Anna?". Oszustka nie dostała jednak tych pieniędzy do ręki i zostały zamrożone na koncie. To kolejny kruczek, który jest charakterystyczny dla Nowego Jorku. Nazywa się "Son of Sam law" ("Prawo Syna Sama") i jego nazwa pochodzi od ksywki słynnego seryjnego mordercy Davida Berkowitza. Zostało ustawione w 1977 roku po to, by przestępcy nie zarabiali na swoich zbrodniach.