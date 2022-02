Netflix robi filmową adaptację "BioShocka", ale trudno powiedzieć, czy to powód do radości

Wcześniej to studio Universal maczało palce w próbach realizacji filmu związanego z franczyzą - Gore Verbinski miał go wyreżyserować na podstawie scenariusza Johna Logana w 2008 roku, ale projekt odłożono na półkę ze względów budżetowych. Kolejny anulowano w 2013 roku.



Seria "BioShock", która znacząco wpłynęła na sposób opowiadania historii przez gry wideo, osadzona jest w dystopijnej, alternatywnej wersji rzeczywistości lat 60. XX wieku - łączy science fiction z dojrzałym horrorem, zadaje unikalne egzystencjalne pytania, skłania do refleksji i gwarantuje pierwszorzędną, pełną akcji rozrywkę w podwodnym mieście Rapture. Wielokrotnie nagradzana i uwielbiana przez graczy seria rozpoczęła się w 2007 roku, a od tamtej pory sprzedała się w ponad 39 mln egzemplarzy. "BioShock", "BioShock 2" i "BioShock Infinite" doczekały się wznowień i remasterów. Cloud Chamber i 2K pracują teraz nad kolejną odsłoną.